Aurélie, une auditrice, a raconté son histoire d'amour et a ému toute l'équipe.

par Laura Lefebvre publié le 27/01/2017 à 11:58

Une jeune fille, Aurélie, a posté un message sur la page Facebook de Bruno Dans La Radio qui a beaucoup touché l'équipe. Elle a raconté son histoire d'amour, digne d'un scénario de film.



En juillet 2015, Aurélie entre à l'hôpital pour un problème de diabète. Là-bas, sa coach lui dit qu'un garçon de son âge est actuellement dans les locaux pour soigner une mucoviscidose, et qu'il est, comme elle, passionné par la photo. Aurélie n'a pas hésité une seule seconde et est allée à la rencontre de ce garçon, Sylvain. Au fil des jours ils se sont liés d'amitié, mais rien de plus, la jeune fille était en couple à l’époque.



L'état de santé de Sylvain s'est dégradé, et avant de subir une grosse opération il a avoué ses sentiments à la jeune femme en lui disant : "Je suis amoureux de toi, mais je n'attends rien de ta part je sais que tu es en couple." Ces mots ont beaucoup touché Aurélie, et sa relation avec son copain battant de l'aile, elle a avoué ses sentiments au jeune homme quelques temps après.



Aurélie a appris il y a peu qu'elle était atteinte d'un cancer, et Sylvain est toujours à l’hôpital. Être ensemble les a rendus plus forts, et ils vont se battre pour pouvoir un jour sortir de cet hôpital et vivre ensemble. C'est tout ce que l'équipe leur souhaite.