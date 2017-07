Ibiza, La dernière de la saison (30/06/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 04/07/2017 à 12:00

David Guetta avait posté une vidéo de lui en train de faire des crêpes sur les réseaux sociaux, et avait enregistré un nombre de vues impressionnant. Bruno l'a mis au défi de réitérer en lui faisant faire des crêpes en pleine interview. Looseman, le standardiste, avait soit-disant bien préparé tout le matériel, mais il ne porte pas son surnom pour rien. Le réchaud n'a pas tenu le coup. Lorsque David Guetta y a versé la pâte à crêpe il s'est éteint... C'était tout de même un grand moment.



Autre moment fort de cette dernière émission : l'épreuve des poteaux. Quatre des dix auditeurs présents ont été tiré au sort pour participer. Ils devaient rester le plus longtemps sans tomber, pour tenter de repartir l'année prochaine avec toute l'équipe. Ils ont tous tenus plus d'une heure, mais la grande gagnante est Mélanie qui a tenu le plus longtemps sur un pied. L'année prochaine risque d'être encore mouvementée.

I know how to make crepes , I am French! Une publication partagée par David Guetta (@davidguetta) le 3 Avril 2017 à 21h30 PDT