publié le 27/06/2017 à 11:45

Pauline, une auditrice de 22 ans, a eu la chance de gagner deux places pour partir à Ibiza avec toute l'équipe de Bruno Dans La Radio du 28 au 29 juin. Elle ne sera pas en compagnie de son chéri mais de sa cousine. Il ne pouvait malheureusement pas se libérer et c'est dommage pour lui. Vacher et Eliott réagissent immédiatement en enchaînant les questions gênantes : "Tes fidèle ? T'es sûre ? T'es plus maillot de bain une pièce ou deux pièces ?Au bout de combien de verres tu ne te contrôles plus ? Tu sais garder les secrets ?".



Pauline a réussi à esquiver presque toutes les questions. La jeune femme a très envie de faire la fête, de passer du temps à la piscine et à la plage. Eliott est un peu déçu, car Pauline a raccroché sans qu'il ait eu le temps de lui poser des questions sur sa cousine. Bruno le recadre et demande aux deux animateurs s'ils ont des problèmes dans leur vie de couple.