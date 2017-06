publié le 23/06/2017 à 11:55

Ce 23 juin Karina a eu le droit à une belle déclaration. Un auditeur a fait parvenir un poème à l'équipe et Bruno l'a lu à l'antenne. Son texte commence ainsi : "Karina depuis tant d'années tu me fais tant rêver, tu représentes chez une femme tout ce que j'aime..." Il lui envoie beaucoup de fleurs et lui dit même qu'il aimerait se marier avec elle.



Après que Bruno ai lu ce poème, l'auditeur l'ayant écrit, Maxence, a pu parler en direct à Karina. On sentait dans sa voix qu'il était très ému et perturbé par le fait d'être en ligne avec Karina. Il lui a refait une autre déclaration en lui dévoilant qu'elle était tout pour lui et qu'il l'aimait.

Karina a été très touchée par tout ce que lui a dit Maxence mais elle ne savait pas très bien comment réagir. Bruno a promis au jeune homme qu'il aurait le droit à une conversation privée avec Karina.