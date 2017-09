publié le 12/09/2017 à 12:27

Cette année encore l'émission L'amour est dans le pré fascine et fait beaucoup parler d'elle. Le concept du programme plaît toujours autant, des agriculteurs font la démarche de s'inscrire dans l'espoir de trouver l'amour et de construire une relation durable.



Cette saison de nombreux couples font réagir les internautes. Ce 11 septembre une séquence a particulièrement marqué l'équipe. Christiane, la prétendante de Roland a une passion pour les chanteurs des années 1960 et 1970. A chaque fois qu'elle est chez elle, Christiane se passe un titre.

Pour le dernier soir de leur week-end en amoureux elle a tenté le tout pour le tour pour séduire Roland. Elle a passé Le dernier slow de Joe Dassin, espérant le faire agir. Sauf qu'il n'a pas eu la réaction escomptée : "On danse le slow et après on mange le fromage." Pas vraiment romantique...