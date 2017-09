On se déplace même en Belgique pour vos factures (06/09/2017) - Bruno dans la Radio

publié le 06/09/2017 à 11:34

Jusqu'ici l'équipe payait vos factures après les avoir reçu à l'adresse suivante : factures@funradio.fr. Cette année ils ont décidé d'aller encore plus loin. Avec la complicité des animateurs de Fun Radio dispersés en France et en Belgique, l'équipe a mis au point une nouveauté.



Maintenant, tous les animateurs de France sont susceptibles de se rendre dans un supermarché, d'aller en caisse et de demander : "Quel est le seul animateur radio qui paye vos factures le matin ?" Le premier client à donner la réponse aura la chance de repartir avec son caddie payer par l'émission !

Ce 6 septembre, Audrey, l'animatrice de Happy Hour, sur Fun Radio Belgique, s'est rendue dans l'un des plus grands supermarchés à proximité de la radio. Une fois sur place elle a posé la question à un client qui a tout de suite répondu : "Bruno". L'heureux élu est Daniel, très content d'apprendre une si bonne nouvelle de bon matin.