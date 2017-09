publié le 11/09/2017 à 12:18

Ce 11 septembre Christina a annoncé se mettre au sport, mais pas n'importe lequel. L'animatrice va tester l'aquabiking, chose qui a beaucoup fait rire Bruno, qui ne comprend pas bien le concept. Il se demande qui a bien pu inventer ce sport.



Elle n'est pas la seule à pratiquer cette activité dans l'équipe, Elliot a déjà testé. Malheureusement le prix l'a refroidi. A 45€ la séance il a avoué préférer mettre un vélo dans sa baignoire, même s'il n'est pas encore allé jusqu'au bout de son idée.

Celui qui a convaincu tout le monde c'est Jonathan, un auditeur. Pour lui l'aquabiking c'est faire un effort sans souffrir. Il a commencé il y a 1 an, et au bout de seulement 2 mois il avait déjà perdu 15 kilos, preuve que ça fonctionne ! Jonathan a convaincu tout le monde et Christina a hâte de s'y mettre.