publié le 06/06/2017 à 12:35

Ce mardi 6 juin Bruno recevait de véritables Mariachis mexicains venus jouer des titres dancefloor à l'occasion d'un blindtest avec des auditeurs. La gagnant remportera un moment unique avec toute l'équipe et d'autres auditeurs à l'escape game et gagnera peut-être en plus un voyage au Mexique d'une valeur de 2 500 euros. Deux personnes ce sont affrontées ce matin : Quentin et Yassina.



Pour les départager les mariachis ont joué un dernier titre à la fois moderne et vintage : Alexandrie Alexandra de Claude François. C'est Quentin qui a toute de suite deviné la chanson juste après avoir entendu les premières notes. Il remporte le droit de participer à l'escape game avec toute l'équipe et peut être la chance de gagner le voyage. Bruno lui propose même de venir assister à l'émission. Ils remportent également un pack Old El Paso.