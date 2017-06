publié le 02/06/2017 à 12:19

Ce 2 juin Bruno a fait participer les auditeurs présents dans les studios à l'émission. L'un d'entre eux, Damien, a révélé avoir fait quelque chose d'improbable. Il est passionné par la musique et il a accepté de mixer le week-end dans un club libertin : The Strip.



Un dimanche il s'y est rendu sans aller mixer et se prêter au jeu, donc finir tout nu. Damien n'a pas manqué d'interpeller Vacher qui "ferait une boucherie" d'après lui dans ce genre d'endroit. Il a rencontré une fille qui n'était absolument pas libertine, venue pour profiter du sauna et du hammam.



Toute l'équipe s'est moqué de sa naïveté. Il se trouve que cette jeune fille est devenue sa copine et compte bien l'emmener au restaurant pour fêter leur un an ensemble. Une histoire d'amour atypique !