Elle couche avec son prof de Zumba (09/01/2018) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 09/01/2018 à 12:38

Ce matin, Christina a lu un témoignage assez original dans un magazine féminin et a souhaité le partager avec tout le monde. Laurence, une jeune femme, a avoué avoir "failli ne pas coucher avec son professeur de Zumba". Dans d'autres termes elle a eu une aventure avec Carlos, son prof brésilien, alors qu'il avait 15 ans de moins qu'elle.



L'histoire est la suivante. Un jour, il lui propose une séance de massage mais termine la soirée avec lui dans son lit... Vacher se montre le plus méfiant face à ce témoignage. Il se demande bien comment on peut coucher avec une personne "qui danse et qui transpire en étant heureux".

Il remarque aussi que ce récit est beaucoup trop cliché pour être réel. Malgré cela, Christina révèle qu'il s'agissait-là du fantasme de Laurence. Elle se demande donc si les membres de l'équipe l'ont, eux aussi, réalisé. Découvrez leur réponse dans la vidéo.