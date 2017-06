publié le 08/06/2017 à 10:36

Une auditrice, Camille, a fait part de sa découverte très étonnante à l'équipe. Elle est en couple avec un homme qui a reçu une demande d'ajout d'ami sur Facebook d'une personne qu'il ne connaissait pas. Il en a fait part à Camille et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était son ex, sauf que son ex n'était plus un homme mais une femme.



Son ancien petit copain a changé de sexe sans qu'elle ne soit au courant de rien alors qu'ils ont eu une fille ensemble. Camille et sa fille l'ont bien pris et espèrent simplement qu'il est heureux ainsi même si elle trouve ce changement soudain un peu spécial.

Christina se demande à quoi cela peut bien être du, et si cela lui arrivait elle se poserait beaucoup de questions sur elle. Mais Camille le prend bien et ne se pose pas de question, tant que ça ne dérange pas sa petite fille qui prend ça à la rigolade.