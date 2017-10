publié le 09/10/2017 à 12:25

Une famille recomposée entraîne souvent de nombreux changements. C'est ce qu'a vécu Aurélie, une auditrice. A la suite d'un déménagement avec ses enfants et son nouveau compagnon, son fils Guillaume a quitté la maison. Pourquoi ? Il n'a pas supporté de devoir dormir avec son demi frère. Aurélie a eu des mots assez durs envers son fils, et aimerait s'excuser et arranger les choses afin qu'il revienne vivre avec eux.



Pour se faire, Guillaume a eu le droit à la chanson du jour : "C'est ta petite mère qui nous a contacté, car ce matin elle veut s'excuser [...]" Le message principal est qu'Aurélie souhaite repartir à zéro et retrouver son fils. Ils ont pu discuter tous les deux à l'antenne et leur discussion était pour le moins émouvante. L'un comme l'autre n'ont qu'une hâte : se retrouver. Mission réconciliation accomplie pour la famille !