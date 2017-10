publié le 04/10/2017 à 12:13

Pour se donner du courage et surtout recevoir un peu d'aide, Alexandre, un auditeur, a fait appel à l'équipe pour demander à une fille prénommée Sarah de se mettre en couple avec lui. Et ça n'est pas n'importe quelle fille, Alexandre essaye de la conquérir depuis longtemps. Ils ont déjà eu une petit histoire ensemble, ils se sont embrassés juste avant l'été puis il n'avait eu aucune nouvelle jusqu'au week-end dernier.



Pour ne pas passer à côté de cette chance de se mettre avec elle, Alexandre a demandé un coup de pouce à l'émission. Ils ont appelé Sarah et lui ont dédié la chanson du jour. Une fois la musique coupée, la jeune femme ne savait plus quoi dire... Très touchée par cette déclaration d'Alexandre. L'équipe a préféré les laisser discuter entre eux, mais sent que cette histoire va très bien finir. C'est tout ce que nous leur souhaitons.