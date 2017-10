publié le 06/10/2017 à 11:06

Pendant plusieurs semaines Fun Radio vous a offert la possibilité de vous inscrire au plus gros casse du siècle dans les entrepôts de Cdiscount. Une équipe de cinq auditeurs a été sélectionnée à l'antenne et a pu, ce 6 octobre, réaliser le fantasme de beaucoup de personnes : dévaliser un entrepôt. L'équipe a mis en place un dispositif exceptionnel, avec un plateau sur mesure pour recevoir les auditeurs.



Ils avaient 1 minute et 10 secondes pour courir dans les allées de l'entrepôt et prendre un maximum de choses. Ils ont récupéré des jeux pour enfants, des smartphones, une machine à laver, des rétroprojecteurs, des frigos... En tout ils ont gagné 21 456€ de cadeaux. Trois autres équipes, sélectionnées par Cdiscount ont également eu la chance de repartir les bras chargés d'objets high-tech et de gadgets en tout genre.

Pour finir, toute l'équipe de Bruno Dans La Radio a elle aussi réalisé un casse du siècle, pour la bonne cause. Ils ont pillé les allées et ont pris de très nombreux cadeaux, d'une valeur totale de 22 635€ pour l'association Tout Le Monde Contre Le Cancer. Surprise, vous avez la possibilité de remporter cette même somme à dépenser chez Cdiscount en envoyant BRUNO au 74 900*. Le gagnant sera sélectionné lundi matin dans l'émission.



