VIDÉO - "Bruno Dans La Radio" : elle tente de se réconcilier avec son père

publié le 17/11/2017 à 13:01

Cassandra, une auditrice âgée de 22 ans, n'a plus de lien avec son père depuis le divorce de ses parents. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle a une mauvaise relation avec lui et cette situation lui pèse énormément. La jeune fille a fait appel à l'équipe : "On a qu'un seul papa et j'ai besoin de lui dans ma vie." Dit-elle dans son message.



Touchés par ce message, les animateurs ont décidé de lui venir en aide. Cassandra a très peur de la réaction de son père, elle s'attend au pire. Ce dernier lui en veut énormément d'avoir soutenu sa mère au tribunal lors de leur séparation. Bruno l'a met en garde, sa réponse peut-être négative même si tout le monde espère le contraire.

L'équipe a dédié La chanson du jour à son père. Il l'a écoutée en entier avant d'annoncer que ce message ne le touchait pas et qu'il ne souhaitait pas avoir de nouvelle de sa fille. Une situation très délicate que l'équipe a géré malgré tout.