Un dromadaire dans l'Yonne (13/11/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 13/11/2017 à 12:02

Le message d'un garçon de 12 ans, Kenzo, a touché tout le monde. Il souhaite avoir un chien pour Noël, seulement son père n'est pas d'accord : "Pouvez-vous m'aider à réaliser mon rêve ?" A-t-il demandé à l'ensemble de l'équipe.



Bruno lui rappelle qu'un chien ce n'est pas un jouet et qu'il faut s'en occuper pendant 10/15 ans. Kenzo en a tout a fait conscience et est prêt à tout pour avoir un chien et pas n'importe lequel, il veut un Berger Allemand.

Pour l'aider, l'équipe a contacté le père du jeune garçon, Eric. Ils lui ont dédié la chanson du jour. Ce dernier a tout de suite compris le message, Kenzo lui a refait la demande en direct : "S'il te plaît papa est-ce que je pourrais avoir un chien pour Noël ?" Ce à quoi il a répondu : "D'accord mon coeur, pas de problème." Encore une fois, la chanson du jour a fait un heureux.