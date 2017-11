Shy'm, La Nouvelle Star (15/11/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 15/11/2017 à 11:29

Le film Justice League sort ce mercredi 15 novembre en salles. À cette occasion, Bruno a demandé aux membres de l'équipe et aux auditeurs de dévoiler le super-héros qu'ils rêveraient d'être.



Vacher est le premier à se lancer. Il avoue détester s'habiller le matin, le soir, se mettre sur son 31 pour aller à un mariage. L'animateur aimerait être S'habille tout seul man. Un super héros qui changerait de tenue sans avoir à enfiler quoi que ce soit : "Vous me demandez de venir à un goûter d'enfants ? Je claque des doigts et je suis un clown." Ajoute-t-il.

Au tour des auditeurs de répondre. Lucile serait Claque women, un super-héros qui distribuerait des claques à toutes les personnes qui en méritent. Quant à Benoît il serait Casse couilles man, son super-pouvoir serait de ruiner la vie des autres. Vacher et Bruno l'ont déjà rencontré plusieurs fois ce spécimen : dans l'IDTGV zen au téléphone, mangeant des bonbons dans un cinéma, ou encore marchant chez lui avec des chaussures.