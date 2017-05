L'annonce d'une naissance (02/05/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 02/05/2017 à 12:23

Anaïs, une auditrice de 24 ans est en couple avec Mathieu depuis 2 ans et demi. Ils essayent d'avoir un enfant depuis le mois de novembre, et la bonne nouvelle est tombée il y a peu : elle est enceinte. Pour lui annoncer, Anaïs a choisi de passer par Bruno Dans La Radio, elle a donc du cacher sa grossesse à Mathieu jusqu'ici en utilisant de nombreux stratagèmes.



Pour lui faire comprendre qu'Anaïs est enceinte, Elliot a composé une chanson : "J'ai une bonne nouvelle, j'espère que tu n'es pas attaché à ton sommeil (...) Aujourd'hui ça va être le plus beau jour de ta vie (...)" Mathieu a l'air sonné, très ému et surtout heureux d'apprendre cette très bonne nouvelle !

Toute l'équipe est elle aussi touchée par cette déclaration, Bruno avoue avoir les larmes aux yeux. Les parents ont déjà choisi le prénom, il ne leur reste plus qu'à attendre quelques mois.