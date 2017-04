publié le 26/04/2017 à 12:04

Une fois de plus, Bruno a lancé un chiffre du jour qui a fait parler toute l'équipe. 1 couple sur 4 n'apprécie pas quelque chose chez son partenaire. Mais qu'est-ce que c'est ? L'animateur pose tout d'abord la question aux auditeurs. Jérémy, un jeune homme en couple depuis 10 ans, pense que ce sont les amis. Au début, il avait du mal avec ceux de sa partenaire. Quant à Maëva une auditrice, elle pense qu'il s'agit de l'haleine du matin. Malheureusement ni l'un ni l'autre n'a trouvé la bonne réponse.



Bruno finit par révéler que 25% des gens en couple n'apprécient pas la façon d'embrasser de son partenaire.Elliot a révélé que sa copine n'aime pas sa façon d'embrasser, et qu'il est contraint à lui faire de simples smacks, ce qui le frustre énormément. Toute l'équipe lui dit que cela doit être dû à sa mauvaise haleine et qu'il n'a qu'à faire plus attention s'il veut des baisers plus romantiques.