Feder en Live (28/04/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 28/04/2017 à 11:53

Le 28 avril 2017, Feder était l'invité de Bruno Dans La Radio. Christina a profité de sa présence pour lui demander ce qu'il serait prêt à faire par amour. On a ainsi appris qu'il serait capable de se tatouer par amour, même si ça n'est pas vraiment son truc. Le Dj serait prêt à devenir végétarien mais il le vivrait assez mal, et enfin il a affirmé être prêt à arrêter de mixer sans pour autant arrêter la musique, qui fait partie de sa vie.



Feder n'est pas venu seul, mais accompagné du chanteur à la voix impressionnante Daelcom, qu'on retrouve sur son dernier titre : Back For Me. Les deux ont interprété en live ce morceau, sur lequel le DJ a avoué avoir pris un gros risque, qui s'est avéré payant car il rencontre un véritable succès ! On vous parlait de la sortie du clip il y a peu, tourné en Sicile et très réussi ! Feder a terminé l'émission en beauté avec un mix.