publié le 20/09/2017 à 12:05

Pour pimenter cette interview "premières fois" l'équipe a décidé de faire porter à tout le monde, Boostee y compris, un écarteur de bouche. Pas facile à mettre, et encore moins de parler avec. Après qu'ils se soient tous équipés de cet objet improbable, l'interview a pu commencer.



Bien que les sons sortant de leur bouche soient modifiés par l'écarteur de bouche, on a quand même appris des choses sur Boostee. Non sans mal, ils ont eu de nombreux fous rires à chaque prise de parole.

Le rappeur a eu sa première relation sexuelle à 17 ans, sa première cuite à 18 ans. Côté musique il a enregistré sa première chanson à l'âge de 14 ans et signé son tout premier autographe lorsqu'il était avec l'équipe à Limoges. Un beau souvenir pour Boostee et la famille, qui passe à chaque fois un moment riche en émotions avec le chanteur.