publié le 23/01/2018 à 14:30

Dorian, un auditeur âgé de 20 ans, a fait appel à l'équipe. Suite à une dispute avec sa mère il est parti de chez lui et a élu domicile chez sa grand-mère. Avant cette embrouille il avait une relation fusionnelle avec sa mère et souhaiterait retrouver cette complicité.



Le jeune homme s'est servi de La Chanson du Jour pour faire passer un message en direct à sa mère, Gersande. Cette dernière a été très émue par l'attention de son fils : "Pour moi il n'y a jamais eu de coupure de lien," a-t-elle lancé. Son fils a conclu cette séquence de la meilleur façon : "Je t'aime et je suis désolé que ça se passe comme ça en ce moment."