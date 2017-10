publié le 02/10/2017 à 12:08

Mathieu, un auditeur, s'est séparé de son ex avec qui il a eu deux enfants et n'arrive pas à s'en remettre. Depuis, il se sont revus, parlés et Mathieu sent que son ex, Pauline, est à deux doigts de craquer. Pour lui prouver, encore une fois, qu'il est prêt à tout pour elle, le jeune homme a fait appel à l'équipe de Bruno Dans La Radio afin de lui faire une déclaration devant la France entière.



Une fois en ligne avec Pauline, l'équipe lui a lancé une chanson composée pour l'occasion sur l'air de Partir un jour des 2 Be 3 : "T'es partie un jour sans retour, t'as effacé notre amour [...]" Pauline a bien compris le message mais elle a encore besoin de réfléchir avant de se relancer dans cette relation. Bruno lui dit de ne se fier qu'à son cœur sans forcement prendre en compte les avis de son entourage, espérons pour Mathieu qu'elle revienne.