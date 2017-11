Les chansons de vieux qui vous font kiffer (30/11/17) - Best of Bruno Dans La Radio

publié le 30/11/2017 à 14:32

Alain, un auditeur âgé de 29 ans, a fait un voyage avec Christelle, rencontrée sur un forum. Les deux pensaient bien s'entendre et se sont envolés ensemble au Canada. Les premiers jours Alain a tout payé : hôtel, train, bus... Malheureusement au bout de deux jours ils se sont rendus compte que leur caractère ne collaient pas et ils ont continué leur voyage seul. Christelle ne l'a jamais remboursé, pire elle a bloqué tout contact avec lui.



Alain souhaite récupérer cet argent et a tenté le tout pour le tour en se tournant vers l'émissions. L'équipe a réussi à contacter Christelle et lui a fait part du message en lui dédiant la chanson du jour. La jeune femme a pu s'exprimer à son tour. Selon elle : "C'est tout ce qu'il mérite. Il s'est vendu comme étant extrêmement sympathique, au final il a été imbuvable", a-t-elle révélé. Alain comprend qu'il ne reverra jamais son argent.