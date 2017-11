publié le 28/11/2017 à 11:50

Depuis 48h DJ Snake est au Bangladesh en compagnie de plusieurs personnalités dont Jérôme Jarre et Omar Sy. Ils se sont réunis là bas pour dénoncer les conditions de vie des Rohingyas étant plus d'un million à vivre dans un camp, dont 30% d'enfants. Ces réfugiés n'ont pas de nourriture, pas le droit de sortir et aucun moyen de communiquer avec l'extérieur.



Une situation atroce qu'ils ont choisi de mettre en lumière afin d'éveiller les consciences et de faire réagir les multinationales, les plus à même de venir en aide à cette population. Pour faire rayonner leur discours et interpeller les grandes sociétés, il faut partager un maximum le hashtag #LoveArmyForRohingya.

Fun Radio a pu relayer cet événement grâce à l'invité du jour : Malik Benthala. Le comédien a appelé son ami, DJ Snake, pour lui demander de parler de cette action. Les mots du DJ français ont ému tout le monde : "On est venu essayer de faire bouger les choses, de faire connaître cette cause et de leur donner une voix pour se faire entendre." A-t-il confié à l'équipe, avant d'ajouter : "C'est inhumain ce qu'il est en train de se passer je suis bouleversé."