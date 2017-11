#BlackFriday ou #BlagueFriday (24/11/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 24/11/2017 à 12:21

Ce vendredi 24 février c'est l'événement un peu partout dans le monde : le "Black Friday". L'équipe a transformé ce terme en "Blague Friday", ce qui a donné lieu à une émission 100% blagues.



Chaque membre de l'équipeavait préparé sa petite histoire drôle avant de venir, et à tour de rôle ils ont dû la dévoiler à l'antenne. Christina est la première à s'être lancée : "Un couple marié depuis 10 ans ne fait plus rien au lit. La femme se couche, comme à son habitude mais elle sent la main de son mari se balader partout sur son corps jusqu'à ce qu'il s'arrête net. "Pourquoi tu t'arrêtes ?" Lui demande-t-elle. "Par-ce que j'ai retrouvé la télécommande."

Les blagues se sont ainsi enchaînées. Bruno a opté pour une vanne zoophile, Méryl du web a raconté une histoire coquine, quant à Vacher il avait préparé une blague faite maison. Elles sont toutes compilées dans la vidéo ci-dessus, à vous d'élire la meilleure.