publié le 18/10/2017 à 15:49

Les auditeurs ont parfois des cadeaux très originaux ! Aujourd'hui dans l'émission, un couple de Nouvelle-Calédonie a rapporté une spécialité de leur pays à toute l'équipe de Bruno. Il s'agit d'une bouteille de Kava mais qui est interdite en France car elle aurait des effets secondaires particuliers.



Cette boisson est utilisée comme relaxant et anti-dépresseur, elle se compose de racines de poivriers sauvages initialement mâchés. En Nouvelle-Calédonie, elle est amenée au chef de la tribu pour une discussion plus pacifique.

Bruno et son équipe ont voulu montrer leur courage et ont bu chacun un verre de ce mélange. "Comme je suis hypocondriaque, j'ai l'impression que je vais faire un malaise" explique Bruno juste après avoir fini le sien. Et pour cause, cette boisson peut provoquer des effets anesthésiques voire même hallucinogènes ! Découvrez leur réaction dans la vidéo.