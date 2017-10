publié le 12/10/2017 à 12:39

Juste après être parti pour une mission militaire de quatre mois, Joseph, un auditeur, a avoué à sa copine Airia l'avoir trompé. Instantanément elle l'a quitté, et le jeune homme ne souhaite qu'une seule chose, la récupérer. Il regrette énormément son geste : "Ne faites jamais ça, ça va vous détruire" a-t-il conseillé à l'ensemble de l'équipe.



Ils avaient prévu de se fiancer le 8 juillet prochain, Joseph veut à tout prix qu'ils se remettent ensemble. Pour l'aider, l'équipe a appelé Airia en direct et a essayé de trouver les mots, en chanson, pour lui faire comprendre ce que ressent son ex.

Après avoir écouté attentivement les paroles, Airia a avoué être très émue, elle ne s'y attendait pas du tout. Ils ont ensuite parlé tous les deux, hors antenne, et ont apparemment convenu de se revoir. Une première bonne nouvelle pour Joseph.