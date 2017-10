publié le 13/10/2017 à 12:05

Aurore, une jeune femme de 26 ans, aimerait essayer une nouvelle pratique dans son couple : le libertinage. Sauf qu'elle n'arrive pas à l'avouer à son copain, Michael. Elle demande donc de l'aide à Bruno et à l'équipe pour le faire à sa place. Il s'agit de la chanson du jour.



Sur un son créole, le message ne peut pas être plus clair : "Au lit c'est la routine, et moi je suis plutôt coquine". Après cette déclaration musicale, le couple a pu échanger en direct sur le sujet. Et la réaction de Michael est plutôt inattendue. On comprend alors que le couple est plus ouvert que ce qu'il laisse croire.

Cette séquence donne quelques idées à Eliott de l'équipe. Il aimerait, lui aussi, tester le libertinage. Ni une, ni deux, Bruno appelle sa copine pour lui demander. Sauf qu'elle semble beaucoup moins emballée. Prise de tête en direct.