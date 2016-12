José Garcia était l'invité de "Bruno Dans La Radio", il a tenté de battre un record détenu jusqu'ici par Martin Solveig.

par Laura Lefebvre publié le 21/12/2016 à 10:51

Bruno a reçu José Garcia dans son émission du 16 décembre. L'acteur a été mis au défi de battre Martin Solveig au jeu des 30 secondes. Le DJ avait marqué 4 points. Bruno lui rappelle que l'acteur qui a obtenu le plus de points pour le moment c'est Jean Dujardin. En réalité il n'en a marqué qu'un seul.



José Garcia joue contre Eliott, qui n'est apparemment pas le meilleur de l'équipe, donc il a toutes ses chances de le battre. C'est Eliott qui commence. Finalement il ne s'en sort pas si mal et arrive à faire deviner 5 mots à l'auditeur. Au tour de José Garcia maintenant. L'acteur reçoit la feuille des mots et découvre ce qu'il va devoir faire deviner. Top chrono. L'auditrice a mis du temps à deviner le premier mot, mais il s'en sort quand même très bien et réussit à marquer 3 points. Finalement l'équipe de Bruno Dans La Radio décide de faire gagner tout le monde, pour la dernière émission de l'année !