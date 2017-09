publié le 14/09/2017 à 12:31

Avant de dévoiler le chiffre du jour, l'équipe a lancé un jeu avec le mot "zgeg". Ils ont tous du placer "zgeg" dans un titre de film. Vol au dessus d'un nid de zgegs ; James Bond contre Dr Zgeg ; Jurassic zgeg ou encore plus simple : zgeg 2.



L'auditrice en ligne pour parler du chiffre du jour a été prise d'un fou rire et un dernier titre de film a été cité : 50 nuances de zgeg. Il y a encore de multiples possibilités qu'on vous laisse imaginer.

Bruno a fini par recentrer tout le monde sur le chiffre du jour : qu'est-ce qui pèse 3 kilos et qui vous sert tous les jours ? L'auditrice, Julie, a trouvé directement la bonne réponse : un sac à main. Elle parle du contenu du sien et vous allez voir qu'elle a des choses assez étranges dedans. A cela Bruno lui ajoute un pack Fun pour son plus grand plaisir.