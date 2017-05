Le plus émouvant des "Papa tu me manques" (10/05/2017) - Bruno dans la Radio

publié le 10/05/2017 à 11:27

Talia, une jeune auditrice de 10 ans, a contacté l'équipe de Bruno Dans La Radio pour transmettre un message à son père. Ses parents sont en train de se séparer, une situation qu'elle vit bien. Mais le problème, c'est qu'elle ne voit plus beaucoup son père et cela lui fait beaucoup de peine. Son père n'a pas beaucoup de temps pour la voir à cause de son travail, Talia souhaite donc lui dire qu'il lui manque.



Pour se faire, Elliot a composé une chanson, que l'équipe a fait écouter à son père : "Mon petit papa que j'aime, ce matin j'ai un problème, je ne veux pas en faire toute une histoire, mais te faire réagir avant qu'il ne soit trop tard..." Un message clair que son père a bien enregistré. Talia est ensuite ligne avec son père, fond en larmes et finit par lui dire de vive voix qu'il lui manque. Son père comprend tout à fait que c'est difficile et lui promet qu'il fera tout pour qu'ils se voient plus souvent.