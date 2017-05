publié le 05/05/2017 à 11:49

Coralie, une auditrice, a fait une demande peu banale à l'équipe : demander à son beau-père, Alain, de l'adopter en direct de l'émission. Bruno a trouvé cette démarche très touchante et lui a permis de faire ce beau cadeau à son beau-père. Coralie vit avec Alain depuis qu'elle a 5 ans, il l'a éduquée comme sa propre fille, ils ont une très belle complicité. Il représente énormément pour elle et Coralie souhaite aujourd'hui qu'il devienne son père de façon officielle.



Alain ne s'attend pas du tout à cette annonce. Lorsqu'il est en ligne avec Bruno et comprend que Coralie a un message à lui faire passer en chanson, il écoute attentivement : "T'as toujours été là, t'es vraiment le meilleur des papas [...] Que dirais-tu mon petit papa de m'adopter ?" À la fin de la chanson, Coralie est en direct avec son beau-père, il est en larmes et lui répond qu'il signe tout de suite pour devenir son père officiellement !