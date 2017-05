publié le 04/05/2017 à 11:47

Emmanuelle, une auditrice et maman d'un petit garçon âgé de 6 ans, commence à se poser des questions sur l'influence qu'a Elliot sur son fils. La semaine dernière Emmanuelle est allée récupérer son fils à la garderie, elle a tout de suite senti qu'il y avait un problème, et elle a vu juste.



Une dame du centre lui a dit être gênée par les propos tenus par son fils. En effet, il s'amuse à demander à ses camarades : "Merci qui ? Merci Jacquie et Michel". Ce slogan repris d'un site pornographique, il l'a entendu dans la bouche d'Elliot, lors d'une émission dont il est fan.

Bruno se pose une première question : comment la dame du centre connaît-elle Jacquie et Michel ? Sans réponse Vacher a enchaîné sur une anecdote. Il a tellement l'habitude d'entendre cette phrase, qu'une fois dans le wagon bar d'un TGV il a demandé des gâteaux Jacquie et Michel au lieu de Michel et Augustin... Déformation professionnelle.