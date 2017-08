publié le 28/08/2017 à 14:50

Ce 28 août, toute la famille de Bruno Dans La Radio a fait son grand retour. Ils sont revenus plus en forme que jamais et l'un d'entre eux est arrivé avec une très bonne nouvelle. Vacher a annoncé en direct, à l'ensemble de l'équipe et des auditeurs, qu'il allait être une nouvelle fois papa. Il l'a appris il y a quelques jours et a souhaité l'annoncé à tout le monde, en même temps, sans avoir rien préparé.



Une grande surprise pour tout le monde ! L'équipe se demande tout de même comment il va réussir à gérer deux enfants, sachant qu'ils avaient déjà du mal avec un seul. Vacher les rassure, en leur affirmant que même si son premier enfant âgé d'à peine un an est un peu colérique, il l'aime énormément. Juste après l'arrivé du petit garçon de Christina, Vacher a annoncé la venue de son nouvel enfant pour mars. La saison commence bien.