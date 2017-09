publié le 05/09/2017 à 16:09

L'arrivée de la rayonnante Rita Ora a enchanté toute l'équipe. L'artiste britannique est venue interpréter Your Song, son dernier titre co-écrit avec Ed Sheeran. Elle a une relation très particulière avec lui : "On se connaît depuis que j'ai 21 ans, aujourd'hui j'en ai 26. C'est une personne très simple, fun, relax... On a souvent travaillé pendant plusieurs heures puis nous sommes allés boire un coup au pub." Avant de chanter son titre en live, Christina lui a demandé une faveur.



Toute l'équipe s'est accordée pour dire que Vacher n'était pas à la pointe de la mode. Rita Ora étant une it-girl approchée par toutes les plus grandes marques, l'équipe lui a demandé de l'aide concernant le look de l'animateur. Parmi une sélection de vêtements, la chanteuse lui a choisi une veste en jean, un chapeau et une paire de lunettes qui lui ont donné beaucoup d'allure.

Après cette parenthèse stylistique, Rita Ora a interprété son titre Your Song. La chanteuse a enflammé le studio alors qu'il n'était que 9 heures du matin, pour le plus grand plaisir des auditeurs présents. Sa bonne humeur et sa fraîcheur ont contaminé tout le monde.