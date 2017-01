Vacher a dévoilé son quotidien avec son bébé Jorge, qui n'est pas tous les jours facile.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 26/01/2017 à 13:05

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Vacher avait besoin de partager sa soirée avec toute la famille Bruno Dans La Radio. Apparemment, il aurait voulu passer une soirée tranquille avec sa femme, en commandant des pizzas, sauf qu'au moment où ils ont reçu les fameuses pizzas, Jorge son fils, n'a pas pu s'empêcher de faire ses besoins. Vraiment pas de chance pour le couple, étant donné que son fils est allaité et ne fait ses besoins qu'une fois par semaine.



D'ailleurs, c'est assez rare que les enfants ne les fassent qu'une fois par semaine, mais rassurez-vous ils sont allés voir un pédiatre et rien n'est anormal. C'est seulement un moment pas vraiment agréable à passer. "Toute la semaine, c'est génial parce que tu changes des couches où il n'y a que du pipi. Quand t'es jeune parent, c'est cool, ça t'habitue et le jour J, faut changer d'immeuble, c'est horrible". En bref, une soirée de folie pour Vacher !