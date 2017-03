Bon anniversaire Christina (03/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 03/03/2017 à 14:27

Ce 3 mars 2017 Christina fête son anniversaire ! Vacher lui a ramené deux boites de cannelés, ses gâteaux préférés, mais l'équipe n'a pas d'autre cadeau à lui offrir en direct. Et pour cause Bruno a eu une idée bien plus originale.



En effet, il veut que Vacher, Elliot et lui même confectionnent chacun un cadeau pour leur chère Christina. Ce cadeau doit être manuel, et les auditeurs pourront suivre l'évolution des trois projets sur les réseaux sociaux. Christina a pu choisir ce qu'elle voulait.

Bruno doit lui faire une coiffeuse pour sa chambre dont elle rêve tant. Un sacré chantier en perspective. Elliot est chargé de lui écrire une chanson, afin qu'ensemble ils fassent un single. Et enfin, Vacher est prié se mettre à la couture pour lui fabriquer une robe de femme enceinte sur mesure. Il y a du boulot, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre l'évolution des cadeaux et le 31 mars pour la découverte des cadeaux en direct !