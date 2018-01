En quelle langue ça chante ?! (10/01/2018) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 10/01/2018 à 11:36

Elodie a souhaité annoncer à son mari, Morgan, qu'il allait être papa pour la seconde fois, de façon grandiose. La jeune femme avait raté sa première annonce, en laissant traîner son test de grossesse involontairement. Pour se rattraper pour le second enfant, elle a vu les choses en grand.



Pour lui apprendre la nouvelle Elliot a composé un titre sur la chanson de leur sortie à l'église : Cheerleader d'OMI. Son mari a ainsi appris la nouvelle et n'a pu contenir son émotion. A la fin du titre il était en larmes. Elodie lui a redit une nouvelle fois de vive voix : "Je suis enceinte depuis un peu plus d'un mois, on va avoir un deuxième bébé." Une annonce à la hauteur de l'événement.