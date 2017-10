publié le 20/10/2017 à 09:44

C'est un peu une épreuve redoutée par tous les hommes : la demande en mariage. Aujourd'hui dans l'émission "Bruno Dans La Radio" Aurélien, un jeune trentenaire, a contacté l'équipe pour lui venir en aide. Et la tâche n'était pas simple car il avait déjà effectué sa demande il y a plus d'un an. Malheureusement Odile, sa copine, n'était pas prête à franchir le pas.



Déterminé à enfin obtenir un "oui" de sa part, Bruno et toute l'équipe lui ont consacré la chanson du jour. Sur la chanson préférée d'Odile Les lacs du Connemara, Elliot a donné de la voix pour faire passer le message de façon plus fun.

Malgré cette belle performance, une relation qui dure depuis 8 ans et deux enfants, la jeune femme ne semble toujours pas emballée par cette proposition. (Re)vivez cet incroyable moment de gêne en direct.