Vos petits traumatismes d'enfance (30/01/2018) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 30/01/2018 à 12:00

Ce 30 janvier l'équipe a rebondi sur une actualité. En Californie, dans une attraction pour enfant, la tête d'un personnage est tombée et a entraîner les larmes et les cris de tous les enfants. Une scène qui les a tous traumatisé.



Suite à l'annonce de cette nouvelle, Bruno, Vacher, Elliot et Christina sont revenus sur leurs pires souvenirs d'enfance. Une boule de glace tombée dans une fête foraine, des Playmobil inanimés, des sorties parking, des poupées en porcelaine... A chacun son traumatisme. .