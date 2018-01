Les sonneries de réveil (25/01/2018) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 25/01/2018 à 12:15

Vacher a lancé un jeu ce 25 janvier. Les uns à la suite des autres les animateurs ont tapé un début de phrase dans Google et ont lu les propositions du moteur de recherche, représentant les requêtes les plus recherchées.



Ils se sont retrouvés avec des demandes improbables comme : "Peux-t-on vivre sans rate ?" "J'ai avalé un arc en ciel" ou encore "J'ai fait pipi sur mon copain." Côté couple, les hommes et les femmes se posent beaucoup de questions étranges. A vous de jouer !