Au lendemain d'une défaite... (09/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 09/03/2017 à 12:28

Ce mercredi 8 mars, le PSG a joué les huitièmes de finale face au FC Barcelone et a perdu 6 buts à 1. Même si les supporters s'attendaient à perdre face à cette grande équipe, personne n'aurait pu imaginer que le FC Barcelone arriverait à faire un score aussi énorme leur permettant d'éliminer le Paris Saint Germain et ainsi de se qualifier en quart de final. Du coup, Bruno supporter de l'OM a sauté sur cette occasion pour chambrer.



Sur un fond de musique des Enfoirés, il a balancé des petites punchlines du genre : "En 5 minutes, des buts tu en prends 3 et en pleurant tu rentre chez toi". Et il a même terminé par une petite citation de Winston Churchill disant que la défaite rend un peu plus humble : "Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme." Bref, ne vous inquiétez pas les supporters du PSG, vous l'aurez votre vengeance !