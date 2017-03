VIDÉO - Revivez les meilleurs moments de "Bruno Dans La Radio" de février

Le Best of du mois de Février 2017

publié le 06/03/2017 à 16:50

Ce mois de février a été comme d'habitude pour la famille remplie d'émotion et d'anecdote. Niklaas au Web, s'est chargé de vous faire un petit résumé des meilleurs moments de l'émission du mois. On commence par la venue du casting d'Alibi.com, un moment magique puisque l'émission s'était exceptionnellement délocalisée dans Le Grand Studio pour l'occasion.



L'équipe du film a eu le droit à plusieurs happening, mais Niklaas a décidé de revenir sur un en particulier : le moment où Tarek et Vacher ont complètement paniqués, parce qu'ils devaient chanter tout en ayant Bruno et Niklaas qui leur jetaient des blattes sur eux.

On passe ensuite dans la catégorie des infos inutiles où Bruno vous laisse la parole. Niklaas en a gardé quelques-unes, comme par exemple le fait qu'une vache peut monter, mais ne pas descendre des escaliers (important de le savoir non ?). Mais le meilleur moment, c'est sûrement lorsqu'un auditeur a révélé que GDF Suez à l'envers ça faisait Zeus en prétextant que c'était pour faire référence au "dieu de l'electricité". Toute l'équipe n'a pu s'empêcher d'exploser de rire, car depuis quand le dieu de l'électricité existe ?!

"Le jeu des 30 secondes" et Christina

Le jeu des 30 secondes est aussi un moment que vous connaissez maintenant tous dans l'émission. Cette fois, c'est Christina qui nous aura fait vraiment rire en étant persuadée que le bébé de la mouche est le moucheron. Forcément toute l'équipe est partie en fou rire et n'a pas arrêté de lui ressortir ! Bref, dans cette vidéo vous allez revivre tous les meilleurs moments du mois de février et croyez-nous, on vous a donné qu'une petite partie, tellement la liste est longue !