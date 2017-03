#TuSaisQueTesPasSportifQuand (07/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 07/03/2017 à 17:49

Bruno a fait une découverte culinaire ce 7 mars 2017. Un produit venant du japon : des toastinettes au chocolat. Nous sommes habitués à utiliser les toastinettes pour des réalisations salées telles que des cheeseburger par exemple et le fromage cheddar. L'équipe ne semble pas du tout apprécier cette nouveauté, sauf Bruno qui tente tant bien que mal de vendre ce produit.



Pour lui c'est idéal, plus besoin de tartiner, juste d'enlever le chocolat de son film plastique et le déposer sur sa tartine chaude pour que ça fonde. Pour Christina et le reste de l'équipe ils ne souhaitent pas changer leurs habitudes et ne jurent que par la pâte à tartiner !

Bruno a carrément fait appel à Laurine, une auditrice vivant au Japon, pour savoir ce qu'elle en pensait. Encore une fois, aucune réaction. Bruno est à deux doigts de se vexer mais lui demande tout de même de lui en faire parvenir pour que tout le monde puisse tester. Pour réconforter Bruno, Vacher lui fait un gros câlin.