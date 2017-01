Une auditrice a dévoilé le vrai sens de l'expression "mariage plus vieux, mariage heureux".

par Jean-Alexis Lemieux publié le 13/01/2017 à 11:11

Ce matin dans le Bruno Dans La Radio du 13 janvier, la famille a décidé de partager des infos inutiles à la suite de l'intervention de Vacher, qui aurait partagé une info sans intérêt : "Je l'ai découvert à 31 ans, j'épluchais les poireaux, parce que je me mets à cuisiner et put*** je me suis mis à chialer." Du coup, Bruno a demandé aux auditeurs de partager à leurs tours des infos inutiles.



Et parfois, des infos qu'on pensait être inutiles se révèlent être des vrais scoops que finalement très peu de gens connaissent. Et c'est le cas pour l'anecdote de Laurie, une auditrice qui nous a partagé une info qu'elle a découverte concernant l'expression : "Mariage plus vieux, mariage heureux". Les gens utilisent cette expression lorsque le mariage a lieu un jour de pluie, alors que cela n'a absolument rien à voir avec le temps. Mais, cela veut dire qu'en fait : plus tu te te maries vieux, plus tu seras heureux. Merci Laurie pour cette info finalement utile.