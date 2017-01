Francesco, un auditeur, a souhaité faire sa demande en mariage à sa copine en direct.

par Laura Lefebvre publié le 11/01/2017 à 11:32

Ce 11 janvier 2017, l'équipe de Bruno Dans La Radio a vécu un grand moment d'émotion. Francesco, un auditeur âgé de 35 ans, a décidé de faire sa demande en mariage à Cynthia, sa copine depuis 8 ans, sur Fun Radio. Francesco n'est pas très confiant, il a déjà fait deux demandes de mariage à sa compagne, qu'elle a refusées. Pourquoi ? Elle trouve que le mariage n'est qu'un bout de papier et qu'ils n'ont pas besoin de ça pour s'aimer.



La première fois, il lui a demandé de façon romantique, la deuxième fois, il lui a fait sa demande en pleine discussion, et cette fois il souhaite le faire de manière spectaculaire. Cynthia est en ligne avec Bruno, quand elle découvre qu'elle est sur Fun Radio elle a du mal à y croire, mais Bruno lui lance la chanson en lui disant que c'est un message de la part de Francesco.



À la fin de la chanson, elle est toujours en ligne et elle est en larmes. Francesco lui dit alors pour la troisième fois qu'il souhaite l'épouser et sa réponse est... Oui ! Bravo Francesco, on leur souhaite beaucoup de bonheur !