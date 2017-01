Vacher s'est fait passé pour Siri et a réussi à faire perdre patience une personne travaillant dans un centre d'appel.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 12/01/2017 à 12:22

Ce 12 janvier, Vacher a décidé de se faire passer pour Siri et d'appeler un centre d'appel afin de demander un abonnement. Sauf que comme à son habitude, il a réussi à partir complètement en vrille en posant des questions n'ayant absolument rien à voir avec sa demande initiale. En effet, lorsque la personne du centre d'appel lui propose de tester sa ligne pour lui soumettre une offre adaptée à sa demande, Siri répond complètement à côté de la plaque : "Vous avez dit d'accord, d'abord on va parler d'abord des vignes" .



Et s'en suit un long monologue racontant n'importe quoi sur l'histoire des vignes. La personne au bout du fil ne comprend absolument pas pourquoi il parle de château, vigne et vin. Bref, après une longue conversation complètement insensée, la personne du centre d'appel perd patience et lâche même un "Non mais c'est pas possible ... Il est c** ou quoi ?" avant de finir par raccrocher.