publié le 10/11/2017 à 12:07

Un auditrice, Aurélie, n'a pas osé dire à sa meilleure amie, Amanda, la vraie raison pour laquelle elle ne pouvait pas partir à Barcelone avec leur bande de copines. En réalité Aurélie n'a pas les moyens et ne peut pas se permettre d'être à découvert. Elle a déjà dit à Amanda qu'elle ne serait pas du voyage, mais cette dernière a beaucoup de mal à l'accepter, étant donné qu'Aurélie ne lui a pas donné la vraie raison.



Toute l'équipe comprend son problème et qu'il est difficile de se priver une fois sur place. Pour l'aider, ils ont contacté Amanda et lui ont dédié la chanson du jour, révélant la vraie raison pour laquelle Aurélie ne peut pas partir.

Amanda a compris immédiatement et regrette d'en avoir voulu à Aurélie, qui est en larmes au téléphone. Bruno, ne supportant pas de voir la jeune femme dans cet état, a décidé de lui payer le voyage en lui imposant une seule chose : s'éclater.