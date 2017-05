publié le 23/05/2017 à 12:02

Ce 23 mai, Elliot fêtait son anniversaire et au niveau du cadeau l'équipe a vu les choses en grand. Après lui avoir apporté un gâteau, Bruno lui a annoncé la surprise. L'animateur lui a dit que personne d'autre ne pouvait recevoir ce cadeau, et qu'il avait un rapport avec sa petite copine venant du Havre. Elliot s'est posé beaucoup de questions, mais ne s'attendait sûrement à une telle surprise !



Bruno lui a annoncé qu'il allait se produire devant plus de 20.000 personnes le vendredi 16 juin au Stade Océane au Havre. Ce soir-là, le stade recevra Bob Sinclar et Big Ali et Elliot se chargera de faire la première partie des DJ's. Grosse pression pour l'animateur qui n'a jamais joué devant autant de monde et qui se demande s'il va être capable de le faire. Après avoir mixé dans le studio de Fun Radio en se faisant passer pour David Guetta, on n'a pas de doute quant à sa réussite.

La rédaction vous recommande